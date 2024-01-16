Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

Маск поддержал идею Зеленского провести мирный саммит по Украине в Швейцарии

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе главы государства Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Надеюсь, что это произойдет», — написал бизнесмен. Маск подчеркнул, что пришло время покончить с гибелью людей в окопах.

Ранее Зеленский обратился к президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой организовать мирный саммит высокого уровня по Украине. Об этом Амхерд заявила на пресс-конференции в Берне.

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. И я подтвердила, что мы готовы», — заявила она.

О чем именно попросил Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что стать участником мирного саммита сможет любая страна, которая «уважает суверенитет и территориальную целостность Украины». В частности, Киев хотел бы видеть среди участников государства Глобального Юга, в том числе делегацию из КНР, добавил Зеленский.

Мы бы очень хотели, чтобы Китай был вовлечен в нашу формулу и был приобщен к саммиту. Но ведь не все зависит от нашего желания. Будем надеяться, что все цивилизованные страны будут привлечены к саммиту мира Владимир Зеленский президент Украины

При этом, как пишет РИА Новости, если мирный саммит по Украине и состоится, то он будет основан не на формуле мира Зеленского, как хочет он сам, а исходя из ситуации в мире. При этом без России эта встреча не будет иметь никакого смысла, добавил источник.

В ноябре 2022 года Зеленский представил десять условий своей «формулы мира» для Украины. По его словам, стране нужны эффективные гарантии безопасности, среди которых, в том числе, вывод российских войск с территории государства, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности Украины.

При этом возвращение к минским договоренностям из своей формулы Зеленский полностью исключил.

Переговоры России и Украины

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров. Первые три раунда прошли в Белоруссии в феврале 2022 года. Затем переговоры пытались провести на территории Турции в марте, однако и в этот раз попытки не увенчались успехом.

Встреча в Стамбуле 29 марта 2022-го продолжалась на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

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Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. В начале 2024 года Владимир Путин говорил о том, что готов как можно быстрее завершить конфликт на Украине на условиях России. Но для этого Зеленскому нужно отменить существующий запрет.

Что еще предлагал Илон Маск по конфликту на Украине?

С самого начала специальной военной операции Илон Маск неоднократно призывал Украину к мирному диалогу с Россией. При этом он сразу выразил поддержку киевским властям и даже отправил им несколько тысяч терминалов спутниковой связи, чтобы с их помощью власти могли координировать украинских солдат.

Однако вскоре Маск понял, что подобными действиями не поможет скорейшему завершению конфликта, и заявил о невозможности передавать устройства Украине и дальше.

«Так много смертей за стол ничтожный результат,» — заявил бизнесмен, критикуя тактику украинской армии.

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В сентябре 2022 года Илон Маск выступил с речью на конференции в Аспене. Тогда он призвал мировое сообщество сесть за стол переговоров и заявил, что президент России хочет мира. Также Маск предложил и свой мирный план, который подразумевал, что Крым остается частью России, а жители Донбасса сами решают, с кем хотят остаться.

Кроме того, Маск отреагировал на ситуацию с нацистом в парламенте Канады. Тогда в честь приезда Зеленского на встречу пригласили бывшего бойца войск СС, 98-летнего Ярослава Хунка. В зале его встречали с овациями. После Канада извинилась за чествование эсэсовца, однако Маск решил высказать свое мнение.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», — написал бизнесмен в соцсетях.

В январе 2023 года Илон Маск начал критиковать западных политиков за поставку Украине ракет, которые она хотела использовать для атаки Крыма. Такую позицию предприниматель назвал эскалацией конфликта, подчеркнув, что из-за действий Запада может начаться глобальная война.

