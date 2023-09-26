Илон Маск выступил в защиту позиций России

Маск встал на защиту России от Канады в вопросе обвинений в дезинформации

Американский предприниматель Илон Маск выступил в поддержку России в ответ на обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в российской пропаганде вокруг инцидента с приглашением бывшего эсэсовца в канадский парламент. Его ответное сообщение канадскому политику доступно в социальной сети X.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все [неудобные для Запада данные] являются российской дезинформацией», — написал Маск.

Поводом для российских публикаций и реакции стал инцидент, произошедший 22 сентября. Тогда на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих приглашенных был 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На самом деле Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС «Галичина».

После случившегося Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей биографии Хунки. Он выразил сожаление о своем поступке и принес извинения коллегам.