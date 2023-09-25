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01:55, 25 сентября 2023Мир

В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение бойца СС «Галичина»
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо . Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр в соцсети Х призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо извиниться за приглашение на заседание парламента и овации экс-бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке. Ранее свои извинения принес спикер канадской палаты общин Энтони Рота.

По словам политика, за выбор гостей для мероприятия в честь визита президента Украины Владимира Зеленского отвечала служба протокола канадского премьера, поэтому парламентарии не могли знать о «темном прошлом» Хунки.

«Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает», — подчеркнул Пуальевр.

Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

Политик отметил, что позднее ему стала известна информация, которая заставила его пожалеть о принятом решении. Спикер принес извинения еврейским общинам Канады и всего мира, подчеркнув, что никто, в том числе члены украинской делегации, не знали о личности приглашенного.

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки.

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    Марина Совина
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