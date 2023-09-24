AP: Зеленский в Канаде поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Хунки

Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. На это обратило внимание Associated Press.

На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Снимок подписан как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Верховного суда Украины признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской стал еще одним шагом к возрождению фашизма.

6 декабря 2022 года Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, который счел незаконным отказ института признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете нацистской и коммунистической символики.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», или «Галичина», была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участие в боях против Советской армии. Летом 1944 года дивизия была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта. Известно об участии бойцов подразделения в ряде военных преступлений, в том числе против мирного населения.

