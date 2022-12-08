Захарова заявила еще об одном шаге Украины к возрождению фашизма

Захарова: отказ считать нацистской символику дивизии СС «Галичина» стал шагом к фашизму

Отказ Верховного суда Украины признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской стал еще одним шагом к возрождению фашизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Это же игнорирование решений Нюрнбергского трибунала (...) И это на фоне того, что на Украине фашистская символика запрещена законом», — сказала она. При этом дипломат удивилась, каким образом символика СС не рассматривается в качестве фашистской.

По ее словам, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не спешат давать оценку подобным действиям. Это приводит лишь к укреплению таких проявлений, указала Захарова.

6 декабря Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, который счел незаконным отказ института признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете нацистской и коммунистической символики.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», или «Галичина», была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участие в боях против Советской армии. Летом 1944 года дивизия была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта. Известно об участии бойцов подразделения в ряде военных преступлений, в том числе против мирного населения.