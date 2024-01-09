Илон Маск заявил, что молодежь США приносится в жертву из-за помощи Украине

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал помощь США Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?» — прокомментировал предприниматель скриншот с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 65,5 миллиарда долларов для Украины.

Миллиардер подчеркнул, что поддерживает Киев. При этом Маск отметил, что «это вечная война безо всякого прогресса». «Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений», — заявил он.

Выделить Киеву 65,5 миллиарда долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда было предложено авторами сенатского законопроекта, который еще декабре 2023 года заблокировала республиканская оппозиция.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины на 60 миллиардов долларов.

