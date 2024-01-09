В Сенате США заявили об истощении запаса боеприпасов на Украине

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

У Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов, заявил лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер. Его цитирует РИА Новости.

«[У Украины] заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним», — сказал парламентарий, добавив, что история не отнесется благосклонно к бездействию США в данном вопросе.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Украина не в состоянии удержать военный паритет с Россией из-за неготовности оборонного промышленного комплекса стран НАТО и малых запасов боеприпасов.