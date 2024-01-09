На Украине объяснили падение объемов военной помощи

Депутат ВР Завитневич объяснил сокращение военной помощи неготовностью ОПК НАТО

Неготовность оборонного промышленного комплекса (ОПК) стран НАТО и низкие запасы боеприпасов — главные причины падения объемов военной помощи Украине. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает «РБК-Украина».

«К сожалению, одна из причин — это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя, потребностями военной техники для удержания паритета с Россией, которая готовилась к войне десятилетиями», — объяснил депутат.

Завитневич считает, что неспособность нарастить производство боеприпасов связана с отсутствием военного положения на Западе, без которого невозможно директивно регулировать объемы военного заказа и выделять ресурсы на производство вооружения.

Он также добавил, что существовавшие до февраля 2022 года запасы оружия западных стран значительной частью израсходованы и нуждаются в инвестициях для пополнения.

Ранее на Украине рассказали о дефиците боеприпасов для мобильных систем противовоздушной обороны. Командующий украинскими объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Киев отчаянно нуждается в большей военной помощи.