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12:16, 5 января 2024Бывший СССР

Украинский командующий заявил о заканчивающихся боеприпасах для систем ПВО

Генерал-лейтенант ВСУ Наев заявил о заканчивающихся боеприпасах для систем ПВО

Фото: Efrem Lukatsky / AP

У мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил командующий украинскими объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Newsweek со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По его словам, Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи. Ключевой проблемой Наев назвал боеприпасы для систем ПВО. «Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак», — сказал он.

Он подчеркнул, что российские войска хотят истощить систему противовоздушной обороны Украины.

Ранее комбат из штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко признал, что Российская армия объективно сильнее украинской. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России лучше оснащены технологически, обладают большим количеством техники и более качественным оружием и снаряжением.

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      Сергей Истомин
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