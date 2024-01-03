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11:51, 3 января 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ признал преимущество Российской армии над украинской

Комбат ВСУ Горбатенко: Российская армия объективно сильнее украинской

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия объективно сильнее украинской. Это признал комбат из штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Горбатенко, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, российские силы лучше оснащены технологически, обладают большим количеством техники и более качественным оружием и снаряжением. «Они сильнее — это объективно», — сказал Горбатенко.

Комбат также отметил преимущество России в государственных программах по снаряжению и обеспечению армии. «Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира», — заявил он.

Ранее колумнист Уильям Галстон сообщил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и дальше ситуация будет ухудшаться. Он отметил, что дефицит боеприпасов затрудняет и удержание оборонительных рубежей, занятых украинскими военными.

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      Алевтина Запольская
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