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03:32, 3 января 2024Бывший СССР

Украине предрекли серьезный кризис из-за дефицита боеприпасов

WSJ: в начале 2024 года Украину ждет серьезный кризис из-за дефицита боеприпасов

Фото: Alina Smutko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заканчиваются боеприпасы, однако дальше ситуация будет ухудшаться. Об этом сообщил колумнист Уильям Галстон (William A. Galston) в статье для американской газеты The Wall Street Joutnal (WSJ).

Он отметил, что дефицит боеприпасов затрудняет и удержание оборонительных рубежей, занятых украинскими военными. «Словом "кризис" злоупотребляют, но оно точно описывает то, с чем столкнется Украина в начале 2024 года», — предрек Галстон. Кроме того, отмечает он, экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и она наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и ее союзники.

По мнению колумниста, Киеву возможно придется согласиться на прекращение огня. В то же время он предположил, что в итоге такой шаг мог бы открыть Украине дверь для возможного членства в ЕС и НАТО. Галстон также допустил, что замороженные активы России могут быть использованы для восстановления Украины.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов, который не могут восполнить страны НАТО.

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      Марина Совина
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