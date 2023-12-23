На Западе рассказали о серьезной проблеме ВСУ

MWM: ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов, который не может восполнить НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов, который не могут восполнить страны НАТО, об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

По его информации, темпы расходования снарядов значительно превышают производственные возможности западных союзников, критическое истощение запасов в странах Альянса создало серьезные проблемы.

Отправка американских боеприпасов в Израиль усугубила ситуацию, Вооруженные силы США испытывают все более острую нехватку некоторых категорий вооружений.

«Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что российские военные оснащены лучше, чем в начале спецоперации, поскольку Москва существенно увеличила объемы производства вооружений за счет собственного оборонного сектора.

Ранее заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время.

