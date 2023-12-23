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16:51, 23 декабря 2023Мир

В Киеве признали отсутствие шансов на новое контрнаступление

Bild: власти в Киеве признают отсутствие шансов на новое контрнаступление

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет, добавил он.

Ранее журналист Элиот Уилсон заявил, что украинские войска не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления. По его словам, они продвинулись всего на 17 километров за пять месяцев, хотя планировали проходить по 30 километров в день. В качестве причин их неудач он назвал минные поля и российскую артиллерию.

В газете Neue Zürcher Zeitung также отметили, что после контрнаступления стало ясно, что украинцы больше не смогут использовать ту же стратегию в 2024 году: ее войска истощены, а боеприпасов не хватает.

Неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали и в Киеве. По словам советника главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаила Подоляка, наступательные операции «не дали результата». Украинский глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российская армия изменила тактику, и украинским военным приходится очень нелегко.

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      Вячеслав Агапов
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