Bild: власти в Киеве признают отсутствие шансов на новое контрнаступление

Власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет, добавил он.

Ранее журналист Элиот Уилсон заявил, что украинские войска не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления. По его словам, они продвинулись всего на 17 километров за пять месяцев, хотя планировали проходить по 30 километров в день. В качестве причин их неудач он назвал минные поля и российскую артиллерию.

В газете Neue Zürcher Zeitung также отметили, что после контрнаступления стало ясно, что украинцы больше не смогут использовать ту же стратегию в 2024 году: ее войска истощены, а боеприпасов не хватает.

Неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали и в Киеве. По словам советника главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаила Подоляка, наступательные операции «не дали результата». Украинский глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российская армия изменила тактику, и украинским военным приходится очень нелегко.