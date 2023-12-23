В Германии спрогнозировали пересмотр стратегии ВСУ на 2024 год

В Германии предсказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересмотрят стратегию на 2024 год и перейдут к обороне после провала контрнаступления. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

«Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, вероятнее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Как отмечают в газете, после контрнаступления стало ясно, что украинцы больше не смогут использовать ту же стратегию в 2024 году.

Ранее замглавреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что киевские власти замалчивают правду о ситуации на фронте. По его словам, он пробыл на Украине три дня, в течение которых встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных.