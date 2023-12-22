Замглавреда Bild Ронцхаймер: Киев замалчивает правду о ситуации на фронте

Киевские власти замалчивают правду о ситуации на фронте. Об этом заявил замглавреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер по итогам поездки в Киев. Своими впечатлениями от визита на Украину он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, он пробыл на Украине три дня, в течение которых встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных. Проведенное там время, подчеркнул журналист, показало, что заявления украинских чиновников все меньше совпадают с картиной, которая официально преподносится на пресс-конференциях и в интервью, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Те, кто говорил не под запись, очень четко определили основные проблемы: боеприпасы, призывники, усиление российского давления, и, по крайней мере на данный момент, не видят особых шансов для новых попыток наступления [ВСУ]», — написал Ронцхаймер.

Немецкий журналист выразил мнение, что грядущий 2024 год станет решающим, и предупредил, что украинские чиновники должны четко и публично говорить о том, что происходит на фронте, «иначе не поможет ничего».

Ранее в офисе Зеленского признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло ожидаемых результатов. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в Киеве понимают, какие именно коррективы необходимо внести в военную тактику и стратегию для большей эффективности.

Тем временем колумнист Bloomberg Хэл Брэндс предрек Украине скверный 2024 год. Автор статьи подчеркнул, что Вооруженные силы страны истощены и, по его мнению, Киев может не выстоять.