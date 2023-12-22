В офисе Зеленского признали неудачу контрнаступления ВСУ

Подоляк: контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло ожидаемых результатов. Неудачу признал советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «24 канал».

«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны», — сказал он.

По словам Подоляка, в Киеве понимают, какие именно коррективы необходимо внести в военную тактику и стратегию для большей эффективности.

Ранее украинский глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что Российская армия изменила тактику в наступлении на авдеевском направлении, и украинским военным приходится очень нелегко.