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13:26, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали об успешной тактике России на авдеевском направлении

Глава ГВА Авдеевки Барабаш: россияне сменили тактику, ситуация с городом сложная

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику в наступлении на авдеевском направлении, украинским военным приходится очень нелегко, передает «РБК-Украина» слова назначенного Киевом начальника городской военной администрации (ГВА) Авдеевки Виталия Барабаша.

По его мнению, новый подход Российской армии создает большое давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ). ВС России стали действовать точечно, выбрав три приоритетных направления, куда в большом количестве направляется техника и пехота.

«Действительно, сложно. Действительно, очень горячо», — прокомментировал Барабаш положение обороняющейся стороны.

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Украинский чиновник также подчеркнул, что ВС России всерьез намерены решить задачу по взятию города. Несмотря на то что оборона Авдеевки пока держится, Барабаш несколько раз обратил внимание на сложность ситуации, в которой оказались ВСУ.

В конце ноября стало известно о взятии Российской армией под контроль промзоны авдеевского укрепрайона. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, промзона — стратегический элемент обороны ВСУ на этом участке фронта, а ее взятие позволит ВС России развить успех наступательной операции.

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      Глеб Палехов
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