Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Что это значит для ВСУ?

ВС РФ освободили подконтрольную ВСУ с 2014 года Авдеевскую промзону

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о полном освобождении промышленной зоны Авдеевки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали территорию под контролем с 2014 года.

Военкор подчеркнул, что для Украины взятие под контроль промзоны серьезный удар, так как она является важной частью всего авдеевского укрепрайона.

Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный Юрий Котенок военный корреспондент

Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы.

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На Украине признавали проблемы на авдеевском направлении

Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что российские войска достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, ВС России применили новую для себя тактику: они наступают циклически, попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции.

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Полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк также признал проблемы ВСУ на данном направлении. При этом он подчеркнул, что многие старшие офицеры оказались не готовы к боевым действиям в современных условиях, не понимая таких «удивительных изобретений», как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современные боеприпасы.

Эксперты объяснили важность контроля над Авдеевкой

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что необходимость взятия Авдеевки связана с прекращением обстрелов жителей Донецка. Он подчеркнул, что это ключевой населенный пункт, с территории которого ведутся обстрелы Донецка.

Жителям Донецка давно обещали, что эти обстрелы прекратятся в том числе благодаря спецоперации Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркивал, что потеря города грозит для Киева дальнейшими неудачами. «Противник бросает сюда резервы, какие только может, даже с таких основных направлений, как запорожское. Украинское командование понимает, что, потеряв Авдеевку, ВФУ может потерять и весь Донбасс», — заключил он.