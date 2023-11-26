Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Что это значит для ВСУ?
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о полном освобождении промышленной зоны Авдеевки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали территорию под контролем с 2014 года.
Военкор подчеркнул, что для Украины взятие под контроль промзоны серьезный удар, так как она является важной частью всего авдеевского укрепрайона.
Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный
Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы.
На Украине признавали проблемы на авдеевском направлении
Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что российские войска достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, ВС России применили новую для себя тактику: они наступают циклически, попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции.
Полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк также признал проблемы ВСУ на данном направлении. При этом он подчеркнул, что многие старшие офицеры оказались не готовы к боевым действиям в современных условиях, не понимая таких «удивительных изобретений», как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современные боеприпасы.
Эксперты объяснили важность контроля над Авдеевкой
Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что необходимость взятия Авдеевки связана с прекращением обстрелов жителей Донецка. Он подчеркнул, что это ключевой населенный пункт, с территории которого ведутся обстрелы Донецка.
Жителям Донецка давно обещали, что эти обстрелы прекратятся в том числе благодаря спецоперации
Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркивал, что потеря города грозит для Киева дальнейшими неудачами. «Противник бросает сюда резервы, какие только может, даже с таких основных направлений, как запорожское. Украинское командование понимает, что, потеряв Авдеевку, ВФУ может потерять и весь Донбасс», — заключил он.