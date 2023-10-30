На Украине признали проблемы ВСУ на трех направлениях

Экс-полковник Кивлюк: ВСУ остановят наступление на 3 направлениях из-за погоды

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) останавливается на трех направлениях. О проблемах украинской армии рассказал полковник ВСУ в отставке из «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк, передает The Kyiv Independent.

«Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — признал экс-полковник. Издание отмечает, что темп контрнаступления ВСУ снизился с приходом осенней погоды.

Кивлюк также сообщил о проблемах с командованием в украинской армии. «Войска умеют делать одно, а командный состав заставляет их делать другое», — сказал он.

По его словам, многие старшие офицеры не готовы к современной войне и не понимают таких «удивительных изобретений», как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современные боеприпасы.

Ранее Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал политику Владимира Зеленского провальной для оборонной отрасли. Он уличил политика в том, что тот не обеспечил защиту войск на купянском направлении.