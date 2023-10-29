Генерал Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону ВСУ на Купянском направлении

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал политику Зеленского провальной для оборонной отрасли, уличив главу государства в том, что тот не обеспечил защиту своих войск на купянском направлении. Об этом генерал заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

По его словам, политика киевского режима замедляла темпы развития оборонной отрасли. В то же время Кривонос заявил, что Россия, несмотря на санкции, успешно наладила производство вооружения. Украина же, считает Кривонос, не достигнет таких успехов даже при поддержке других стран.

«Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артемовском, когда город не был готов к обороне. Что мешало провести такие работы на купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить "зубов дракона" до самого Харькова? Ничего не мешало сделать это. Теперь ситуация может ухудшиться», — высказался он.

Кривонос уверен, что скоро лидеры поддерживающих Украину стран устанут от шокирующего поведения Зеленского, который регулярно устраивает скандалы в эфире, выпрашивая очередные дотации. Мировое сообщество все видит, но не понимает, что происходит, заключил военный эксперт.

Ранее Зеленского предупредили о возможной потере союзников в арабских странах. Газета The Washington Post сообщила, что политик поставил под угрозу усилия завоевать союзников на Ближнем Востоке.