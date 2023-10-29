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13:21, 29 октября 2023Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о возможной потере союзников в арабских странах

WP: Зеленский поставил под угрозу усилия завоевать союзников на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yves Herman / Reuters

Решительная поддержка Израиля президентом Украины Владимиром Зеленским в борьбе с ХАМАС поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в конфликте с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что произраильская позиция Зеленского «не имеет смысла», так как многие арабские и мусульманские страны видят больше сходства между «Израилем и Россией, чем между Израилем и Украиной». Кроме того, Зеленский не спешил говорить о необходимости защиты палестинского гражданского населения в секторе Газа после усиления Израилем ответных авиаударов, подчеркнул автор статьи.

«Однако напряженность в отношениях с мусульманскими и арабскими странами — это лишь один из рисков, с которыми сталкивается Киев, которому теперь приходится бороться с тем, что внимание мира в основном переключается на новую войну на Ближнем Востоке, а также с конкурирующими требованиями военной поддержки США, в то время, как республиканцы в Палате представителей выступают против дополнительной помощи Украине», — добавил WP.

Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. По мнению журналистки, в ответ на невозможность привлечь внимание западных СМИ Зеленский идет на отчаянные шаги: «просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения».

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      Анастасия Яланская
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