На Украине заявили об успехах Российской армии под Авдеевкой

Военный эксперт Машовец: ВС РФ достигли успехов на юге от Авдеевки

Вооруженные силы России (ВС РФ) достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.

Машовец заявил, что под Авдеевкой Российская армия применила новую для себя тактику. Он считает, что ВС РФ наступают циклически, попеременно активируя то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе авдеевской операции.

«Следует констатировать, что в отличие от достаточно распространенного тезиса о том, что они ничему и никак не учатся, это не совсем так. После того, как переломить украинскую оборону быстро, одним мощным ударом не получилось, противник очень оперативно начал его менять на четко выверенные и обеспеченные по мере реальных возможностей атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях», — заявил Машовец.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке, уточнил представитель военного ведомства.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С территории города украинские войска многократно обстреливали Донецк.