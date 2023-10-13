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23:48, 13 октября 2023Бывший СССР

«У Украины нет возможности остановить их». Что говорят на Западе о битве ВС РФ за Авдеевку?

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: 20 тысяч бойцов ВСУ попали в западню под Авдеевкой

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в ловушку под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) из-за наступательных действий России. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ уже пошли в наступление, особенно в данном районе. «Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных», — сказал Джонсон. По словам аналитика, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о том, что способность украинской армии удерживать свои позиции будет сильно подорвана в течение нескольких месяцев.

Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их

Ларри Джонсонэкс-аналитик ЦРУ

Эскалация вокруг Газы может снизить интерес Запада к Украине

Ларри Джонсон также отметил, что конфликт Израиля и Палестины лишь снижает интерес стран Запада к Украине и ослабляет ее поддержку. При этом он обратил внимание, что ВСУ уже испытывают нехватку техники и вооружений.

Ранее Джонсон заявил, что Владимир Зеленский боится прекращения военной поддержки Киева на фоне событий в Израиле, на который западные союзники переключили свое внимание. По словам аналитика, по смене гардероба Зеленского видно, как он «боится и нервничает» в этой ситуации.

Уже почти никто не сообщает и не обсуждает то, что они там делают

Ларри Джонсонэкс-аналитик ЦРУ

Стратегическое значение Авдеевки для ВС России

Взятие Авдеевки откроет путь к Краматорску и позволит прекратить обстрелы территории ДНР. На это указал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Кроме того, контроль над населенным пунктом Авдеевка позволит обезопасить жителей Донецка, отметил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что в данном районе находятся артиллерийские позиции, батареи, с помощью которых постоянно обстреливают Донецк. Он также подчеркнул, что Авдеевка является опорным пунктом, который ВСУ готовили восемь лет.

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Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов назвал Марьинку и Авдеевку важными направлениями для России. «Марьинка и Авдеевка будут способствовать прекращению обстрелов, а Купянск, его взятие и окружение, позволит в дальнейшем двигаться к Харькову», — заявил он.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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    «У Украины нет возможности остановить их». Что говорят на Западе о битве ВС РФ за Авдеевку?

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