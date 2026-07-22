Собиравшаяся в путешествие девушка потеряла паспорт и нашла его в самом неожиданном месте

Пользовательница Reddit с ником AspectSuitable2180 рассказала, как потеряла свой паспорт накануне путешествия, на которое долго откладывала деньги. Причиной едва не разыгравшейся драмы стала ее собственная забывчивость.

«Мой паспорт немного помялся, когда я оставила его в переполненном ящике, поэтому я положила его внутрь самой тяжелой кулинарной книги, какая у меня есть, а сверху добавила еще несколько изданий в качестве пресса. Только вот совершенно забыла об этом и позже, наводя порядок на кухне, я отдала коробку с книгами в местный благотворительный магазин», — написала автор.

О своей «гениальной системе сплющивания паспортов» она совершенно случайно вспомнила за несколько дней до поездки, когда не смогла найти документ. Позвонив в магазин, девушка выяснила, что издание с ним уже продано.

«К счастью, купивший его человек нашел мой паспорт рядом с рецептом тушеной говядины и связался с магазином. Мне вернули его, но на всякий случай уточнили, почему я использую правительственные документы в качестве закладок», — пошутила девушка.

Ранее личная помощница миллиардера рассказала о его самой странной просьбе. Ей пришлось за пару дней слетать в другую страну, чтобы заменить истекший паспорт его дочери.