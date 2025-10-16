Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Личная помощница миллиардера рассказала о его самой странной просьбе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ProStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Celestialfox1425, работавшая личным помощником миллиардера, чье имя она не стала раскрывать, рассказала о самом необычном его поручении. По словам девушки, оно было связано с заграничным отдыхом семьи ее работодателя.

«У одного из его детей истек срок действия паспорта, пока мы были в отпуске. В субботу, за двое суток до возвращения, он попросил меня оформить и доставить новый паспорт для ребенка. Поскольку я не очень хорошо представляла себе, как быстро можно сделать и отправить паспорт, я была совершенно уверена, что эта идея провалится», — написала автор.

Материалы по теме:
«Деньги решают все» Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
«Деньги решают все»Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
30 марта 2025
Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос. Вот как он ее встретил
Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос.Вот как он ее встретил
14 апреля 2025
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков. Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков.Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
28 июля 2025

При этом на отдых семья вылетала на частном джете и из частного аэропорта, сотрудники которого не обратили внимания на то, что у одного из пассажиров за время поездки истечет срок действия паспорта. Зато об этом рассказали членам семьи миллиардера представители принимающего государства.

Бизнесмен, заметив, что его помощница в смятении, сам подсказал ей верный алгоритм действий. «Он попросил отправить стюардессу его частного самолета в его страну коммерческим рейсом, побеспокоился о том, чтобы паспорт для ребенка сделали всего за один воскресный день — и я так и не узнала, что именно ему пришлось для этого предпринять, — после чего бортпроводница уже в понедельник вернулась с документом обратно», — заключила девушка.

Ранее другой помощник миллиардера рассказал на Reddit о своем 10-летнем опыте сотрудничества с богатой семьей. По его словам, наиболее безумным поступком ему показалось строительство на придомовом участке полноценной студии звукозаписи по просьбе одного из взрослых детей бизнесмена.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

    Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

    Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

    Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

    ВСУ расформирует потерявший боеспособность батальон

    Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

    Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости