Личная помощница миллиардера рассказала о его самой странной просьбе

Пользовательница Reddit с ником Celestialfox1425, работавшая личным помощником миллиардера, чье имя она не стала раскрывать, рассказала о самом необычном его поручении. По словам девушки, оно было связано с заграничным отдыхом семьи ее работодателя.

«У одного из его детей истек срок действия паспорта, пока мы были в отпуске. В субботу, за двое суток до возвращения, он попросил меня оформить и доставить новый паспорт для ребенка. Поскольку я не очень хорошо представляла себе, как быстро можно сделать и отправить паспорт, я была совершенно уверена, что эта идея провалится», — написала автор.

При этом на отдых семья вылетала на частном джете и из частного аэропорта, сотрудники которого не обратили внимания на то, что у одного из пассажиров за время поездки истечет срок действия паспорта. Зато об этом рассказали членам семьи миллиардера представители принимающего государства.

Бизнесмен, заметив, что его помощница в смятении, сам подсказал ей верный алгоритм действий. «Он попросил отправить стюардессу его частного самолета в его страну коммерческим рейсом, побеспокоился о том, чтобы паспорт для ребенка сделали всего за один воскресный день — и я так и не узнала, что именно ему пришлось для этого предпринять, — после чего бортпроводница уже в понедельник вернулась с документом обратно», — заключила девушка.

Ранее другой помощник миллиардера рассказал на Reddit о своем 10-летнем опыте сотрудничества с богатой семьей. По его словам, наиболее безумным поступком ему показалось строительство на придомовом участке полноценной студии звукозаписи по просьбе одного из взрослых детей бизнесмена.