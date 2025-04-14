Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос. Вот как он ее встретил

Миллиардер Джефф Безос запустил в космос невесту и еще пять женщин

В США после полета в космос приземлилась капсула частной аэрокосмической компании Blue Origin, которую основал один из богатейших людей в мире — миллиардер Джефф Безос. Это была первая полностью женская космическая миссия с 1963 года, когда в космос летала Валентина Терешкова. На борту находились шесть космических туристок: невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флиншн, правозащитница Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Безос лично встретил Санчес и других участниц полета. Санчес призналась, что вид из космоса на планету ее очень удивил, и она ожидала чего-то другого. «Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на нее и думаешь: "И вот здесь вот все мы вместе"», — сказала она.

Кэти Перри, выйдя из капсулы, встала на колени и поцеловала землю. «Это просто высший кайф, я не могу сравнить эти эмоции ни с чем другим, — сказала она. — Буду ли я писать песню об этом? Пфф, естественно! Сто процентов!»

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени со стартовой площадки в Техасе. Полет шести космических туристок длился около 11 минут.