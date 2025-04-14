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17:40, 14 апреля 2025Культура

Стала известна первая реакция Кэти Перри после полета в космос

Певица Кэти Перри расцеловала землю после своего возвращения из полета в космос
Андрей Шеньшаков

Кадр: The Launch Pad / YouTube

Американская певица Кэти Перри вернулась из полета на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin. Ее первую реакцию после возвращения на Землю передает издание CNN.

На опубликованных кадрах видно, как артистка, сойдя на твердую почву после приземлении корабля, встала на колени и радостно целует землю. По словам Кэти, эмоции от полета оказались непередаваемыми, а после пережитого она наверняка напишет песню.

«Это просто высший кайф, я не могу сравнить эти эмоции ни с чем другим. Буду ли я писать песню об этом? Пфф, естественно! Сто процентов!» — восторженно заявила Перри.

14 апреля состоялся 11-й коммерческий полет в рамках 31-й миссии суборбитального корабля миллиардера Джеффри Безоса. Полет продлился около 10 минут и 30 секунд, на борту, помимо певицы, находилась невеста Безоса Лорен Санчес и еще несколько женщин. Таким образом, это был первый в истории полностью женский экипаж космического корабля.

В феврале стало известно, что певица Кэти Перри полетит в космос в составе экипажа космического корабля.

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