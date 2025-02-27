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19:41, 27 февраля 2025Культура

Американская певица полетит в космос

Певица Кэти Перри полетит в космос в составе экипажа космического корабля
Андрей Шеньшаков

Фото: @katyperry

Американская певица Кэти Перри отправится в космос на корабле миллиардера Джеффри Безоса. Об этом сообщает компания Blue Origin на своем сайте.

Сообщается, что артистка войдет в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard вместе с невестой Безоса Лорен Санчес, телеведущей Гейл Кинг и другими астронавтами. Вся команда, которая планирует отправиться в космос, состоит из женщин, что произойдет впервые с 1963 года, когда Валентина Терешкова отправилась в свой полет.

Дата старта корабля с Земли пока не сообщается.

Ранее стало известно, что невеста одного из самых богатых людей в мире Джеффри Безоса Лорен Санчес отправится в космос.

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