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16:51, 14 апреля 2025Наука и техника

New Shepard отправилась в полет с невестой Безоса

Ракета и капсула New Shepard отправились в полет с невестой миллиардера Безоса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: LM Otero / Reuters

Ракета New Shepard с одноименной капсулой отправилась в полет с невестой миллиардера Джеффа Безоса журналистом и пилотом вертолета Лорен Санчес. Об этом сообщает «Интерфакс».

На борту New Shepard, кроме Санчес, находятся еще пять женщин — певица Кэти Перри, телеведущая CBS Гейл Кинг, предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Многоразовая система New Shepard стартовала сегодня, 14 апреля, в 16:30 московского времени, со стартовой площадки в Техасе. Полет шести женщин-туристов длился около 11 минут. Ускоритель и капсула с экипажем успешно вернулись на Землю.

Ранее издание The New York Times заметило, что Санчес и Перри показали костюмы, в которых они полетят в космос на New Shepard.

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