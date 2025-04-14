Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:48, 14 апреля 2025Ценности

Кэти Перри и невеста Безоса показали сексуальные костюмы для полета в космос

Лорен Санчес и Перри показали костюмы для полета в космос на корабле New Shepard
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @katyperry

Невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и поп-исполнительница Кэти Перри показали костюмы, в которых они полетят в космос на корабле New Shepard. Подробности публикует The New York Times.

Репортерша помогала в разработке новых женских космических костюмов для полетов Blue Origin. Созданием комбинезонов занимались дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким, которые основали марку Monse и работают креативными директорами бренда Oscar de la Renta.

«Простота, удобство и посадка по фигуре — вот что было важно. Но мы также хотели добавить нечто пикантное, как у костюмов для мотокросса. Или лыжных костюмов. Привлекательно и сексуально», — пояснил Гарсия. «Лично я хотела бы выглядеть в костюме худой!» — добавила, в свою очередь, Ким. По словам Кэти Перри, они «везут в космос гламур».

Материалы по теме:
По минимуму Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
По минимумуПочему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
2 июля 2018
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Санчес пояснила, что команда переосмыслила костюм, который обычно шили для мужчин, а затем подгоняли под женскую фигуру. Модельеры хотели разработать наряд, который изначально учитывал бы особенности женского тела. В итоге получился комбинезон с компрессионным слоем, воротником стойкой и штанинами, фасон которых можно менять с обычного на клеш с помощью молний.

Известно, что 14 апреля частная аэрокосмическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, отправит в космос полностью женский экипаж. Полет продлится всего 11 минут. В состав команды вошли невеста миллиардера Лорен Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер NASA Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Джефф Безос покинул Amazon в июле 2021 года, передав бразды правления Энди Ясси. А в июле 2021-го его корабль Blue Origin NS-16 совершил первый суборбитальный полет.

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    В Прибалтике испугались непродления антироссийских санкций ЕС

    Призывающий взрывать москвичей российский блогер получил срок в колонии

    В России осудили двоих военных ВСУ за террористические акты в Курской области

    Миранчук поделился подробностями игры против Месси

    В мордовских заповедниках пройдут дни открытых дверей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше