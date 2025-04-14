Невеста Безоса вернулась из космического полета и рассказала об удивившей ее вещи

Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес рассказала о полете в космос

Лорен Санчес, невеста миллиардера и главы частной аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса, рассказала об ощущениях после возвращения из космоса. Ее слова приводит CNN.

«Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на нее и думаешь: "И вот здесь вот все мы вместе"», — сказала она. Санчес призналась, что вид из космоса на планету ее очень удивил, и она ожидала чего-то другого.

Как только Санчес вышла из капсулы после космического полета, она обняла ожидавшего ее Джеффа Безоса и стала оглядываться в поисках родственников.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени со стартовой площадки в Техасе. Полет шести космических туристок длился около 11 минут. Ускоритель и капсула с экипажем успешно вернулись на Землю. Это была первая полностью женская космическая миссия с момента полета в космос Валентины Терешковой.

Вместе с Санчес на борту были певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флинн, борец за гражданские права Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Вся команда была в новых космических костюмах, изготовленных с учетом особенностей женской фигуры. Их автор, дизайнер Фернандо Гарсия отметил, что хотел добавить в образ астронавток нечто пикантное. В интервью журналу Elle космические туристки также признались, что отправятся в космос с макияжем и укладкой.