Личный помощник миллиардера раскрыл изнанку богатой жизни

Пользователь Reddit с ником Witchmarch рассказал о 10-летнем опыте работы на семью миллиардера. По его словам, сначала он, вслед за своим отцом, стал личным водителем, а потом был повышен до позиции личного помощника.

«На них на постоянной основе работает шесть человек, в том числе я. Говоря об их образе жизни, я бы отметил, что они скорее имитируют верхние слои среднего класса. Например, они летают бизнес-классом, но не на частных самолетах, а также владеют только теми домами, которыми реально пользуются», — написал автор.

Мужчина добавил, что наиболее безумным поступком семьи, в которой он работает, ему показалось строительство на участке полноценной студии звукозаписи по просьбе одного из взрослых детей миллиардера. По словам личного помощника, тот в детстве увлекался музыкой, а много лет спустя спонтанно вспомнил об этом хобби. Уже на следующий день целая группа людей возводила студию. Впрочем, по мнению автора, это не идет ни в какое сравнение с расточительностью других богатых семей. Например, ему известны люди, владеющие целым частным зоопарком.

«Самая абсурдное поручение? Однажды мне пришлось ехать в другую страну, чтобы купить любимые конфеты одному из членов семьи, который от них без ума. Как правило, они сами ездят туда и покупают их тоннами, но в тот раз что-то пошло не так. Дорога только в одну сторону заняла три часа, но ничего страшного, мне понравилась поездка, я получил от нее огромное удовольствие», — заключил автор.

