Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

Личный помощник миллиардера раскрыл изнанку богатой жизни

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Witchmarch рассказал о 10-летнем опыте работы на семью миллиардера. По его словам, сначала он, вслед за своим отцом, стал личным водителем, а потом был повышен до позиции личного помощника.

«На них на постоянной основе работает шесть человек, в том числе я. Говоря об их образе жизни, я бы отметил, что они скорее имитируют верхние слои среднего класса. Например, они летают бизнес-классом, но не на частных самолетах, а также владеют только теми домами, которыми реально пользуются», — написал автор.

Материалы по теме:
«Деньги решают все» Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
«Деньги решают все»Девушки готовы исполнить любые фантазии миллиардеров в Дубае. Как они рискуют жизнью ради сотен тысяч долларов?
30 марта 2025
Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос. Вот как он ее встретил
Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос.Вот как он ее встретил
14 апреля 2025
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков. Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков.Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
28 июля 2025

Мужчина добавил, что наиболее безумным поступком семьи, в которой он работает, ему показалось строительство на участке полноценной студии звукозаписи по просьбе одного из взрослых детей миллиардера. По словам личного помощника, тот в детстве увлекался музыкой, а много лет спустя спонтанно вспомнил об этом хобби. Уже на следующий день целая группа людей возводила студию. Впрочем, по мнению автора, это не идет ни в какое сравнение с расточительностью других богатых семей. Например, ему известны люди, владеющие целым частным зоопарком.

«Самая абсурдное поручение? Однажды мне пришлось ехать в другую страну, чтобы купить любимые конфеты одному из членов семьи, который от них без ума. Как правило, они сами ездят туда и покупают их тоннами, но в тот раз что-то пошло не так. Дорога только в одну сторону заняла три часа, но ничего страшного, мне понравилась поездка, я получил от нее огромное удовольствие», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о своем опыте работы ассистенткой у светских львиц. По ее словам, этому она посвятила последние 20 лет жизни, успев посотрудничать с «невероятно богатыми дамами из высшего общества» своего американского города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    В Эстонии заявили об отсутствии признаков «гибридной войны» в пограничном инциденте

    Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных

    Личный помощник миллиардера раскрыл изнанку богатой жизни

    Полиция спустила исполнителя с крыши в российском городе

    Дмитриев пошутил про изоляцию России

    Обломки беспилотников повредили дома в российском регионе

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Тайланд скопировал антидроновое решение из зоны СВО

    Женщина кастрировала духовного гуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости