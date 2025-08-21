Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

Пользовательница Reddit с ником EmotionWild рассказала о своем опыте работы ассистенткой у светских львиц. По ее словам, этому она посвятила последние 20 лет жизни, успев посотрудничать с «невероятно богатыми дамами из высшего общества» своего американского города.

«Пока одна из них была в Лондоне, она решила, что хочет надеть вечернее платье, оставшееся дома — в Техасе. И тогда она попросила меня прилететь в британскую столицу с этим платьем, которое она в итоге так и не надела», — написала автор, отвечая на вопрос о самом необычном капризе начальницы.

Она добавила, что ей нередко приходилось отказывать руководителям, однако большинство из них никогда и не обращались с унизительными или недостойными предложениями. Более того, по ее словам, ассистенты профессионально относятся к своей работе и держат определенную дистанцию от боссов.

«Если они и задают личные вопросы, то я отвечаю коротко, потому что знаю — на самом деле им все равно. Если я ухожу, они не расстраиваются, а раздражаются, что теперь им придется обучать кого-то нового», — уточнила EmotionWild.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о сложностях профессии альфонса. По словам мужчины, он занимался сексом с богатыми женщинами в обмен на деньги и подарки на протяжении последних 20 лет жизни.