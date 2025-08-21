Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

Пользовательница Reddit с ником EmotionWild рассказала о своем опыте работы ассистенткой у светских львиц. По ее словам, этому она посвятила последние 20 лет жизни, успев посотрудничать с «невероятно богатыми дамами из высшего общества» своего американского города.

«Пока одна из них была в Лондоне, она решила, что хочет надеть вечернее платье, оставшееся дома — в Техасе. И тогда она попросила меня прилететь в британскую столицу с этим платьем, которое она в итоге так и не надела», — написала автор, отвечая на вопрос о самом необычном капризе начальницы.

Она добавила, что ей нередко приходилось отказывать руководителям, однако большинство из них никогда и не обращались с унизительными или недостойными предложениями. Более того, по ее словам, ассистенты профессионально относятся к своей работе и держат определенную дистанцию от боссов.

«Если они и задают личные вопросы, то я отвечаю коротко, потому что знаю — на самом деле им все равно. Если я ухожу, они не расстраиваются, а раздражаются, что теперь им придется обучать кого-то нового», — уточнила EmotionWild.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о сложностях профессии альфонса. По словам мужчины, он занимался сексом с богатыми женщинами в обмен на деньги и подарки на протяжении последних 20 лет жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости