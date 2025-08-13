Альфонс с 20-летним стажем рассказал о сложностях своей профессии

Пользователь Reddit с ником XKillRoy рассказал о сложностях профессии альфонса. По словам мужчины, он занимался сексом с богатыми женщинами в обмен на деньги и подарки на протяжении последних 20 лет жизни.

«Все началось в 2003 году, когда мне было 19 лет, и я работал в гольф-клубе парковщиком гольф-каров. Я познакомился с одной из женщин-членов клуба — ослепительной 40-летней блондинкой, мужа которой почти никогда было рядом. Мы разговаривали и смеялись, потом все стало более личным, а в итоге мы закончили в постели. Однажды после такого совместного сна она дала мне четыре тысячи долларов наличными — на тот момент это было больше, чем я когда-либо не то что держал в руках, а хотя бы и видел», — написал альфонс с 20-летним стажем.

В последующие два года она нередко выходила с ним в свет, благодаря чему парень завел немало новых знакомств. Со многими из этих женщин он впоследствии тайком от их мужей встречался и занимался сексом. По его словам, за прошедшие с тех пор два десятилетия в его постели побывало немало любовниц, состояние мужей которых исчислялось восьми- и девятизначными цифрами. Он рассказал, что однажды ему за четырехдневный эскорт заплатили 170 тысяч долларов.

«Это люди, живущие в совершенно иной экономической реальности. Они, не задумываясь, потратят ту же сумму на бутылку вина или часы. Для них дело не в необходимости или излишестве. Дело в том, чего они хотят в данный момент, и в возможности это получить. И я просто был частью того, что они хотят», — поделился мнением XKillRoy.

Он добавил, что в этой профессии практически все зависит исключительно от внешности, телосложения и расовой принадлежности. По его словам, многие богатые женщины предпочитают афроамериканцев, к коим принадлежит и автор. Эти вкусы он назвал «очень специфическими», но присущими большинству.

«Роскошь и влияние кажутся идеальными со стороны, но жизнь большинства этих богатых людей на самом деле пуста. Улыбки на гала-вечерах, фотографии с отдыха, идеальные браки. Все это — лишь фасад, необходимый для поддержания видимости. Но за закрытыми дверьми — лишь одиночество и скука», — заключил он.

