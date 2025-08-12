Молодой россиянин стал заложником отношений с властной американкой на 19 лет старше него

Пользователь Reddit с ником Pretend_Half_4296 рассказал, как стал невольным заложником отношений с возрастной американкой. Их знакомство произошло 12 лет назад, когда выходец из России отправился покорять Соединенные Штаты и устроился на работу в дорогой отель.

«Она часто останавливалась в нем и уделяла мне много внимания. Мне это нравилось, хотя я понимал, что становлюсь мальчиком-игрушкой для нее, ведь ей было тогда 40 лет. Но я был красив и беден, поэтому позволил ей ухаживать за мной. Спустя какое-то время она сказала, что хочет замуж и ребенка. После этого мы расстались по моей инициативе, ведь дети совсем не входили в мои планы», — написал автор.

После этого женщина начала преследовать россиянина и пыталась обвинить в воровстве. В итоге автор сдался — пара сыграла свадьбу за четыре дня до его 22-летия. По его словам, жена отобрала у него документы и стала контролировать всю его жизнь. Он часто плакал в ванной, но годом позже у них родилась дочь.

«Сейчас девочке 10 лет, но жена не позволяет мне вмешиваться в ее воспитание. Я планирую развестись, как только дочери исполнится 18. Я чувствую себя ужасным отцом. Я разговариваю с ней только на русском языке, потому что это полезно для ее будущего, а еще создает между нами близость», — констатировал автор.

Мужчина добавил, что сейчас его постаревшая женщина уже не может так же хорошо его контролировать, как на заре их знакомства. Поэтому она сулит мужу золотые горы, лишь бы он не ушел к более молодой женщине.

