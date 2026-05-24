Студента колледжа в Старобельске взрывной волной выкинуло с пятого этажа

Студент колледжа в Старобельске выжил, упав с пятого этажа на первый

Студент педагогического колледжа в Старобельске Максим выжил, упав с пятого этажа во время взрыва, рассказала его опекун Елена Смирных. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, когда был первый прилет, все студенты выскочили в коридор. «Пытались оттуда как-то сбежать, и тут второй прилет, и он слетает с пятого этажа на первый, а потом его выкинуло на улицу просто под елки», — уточнила она.

По словам женщины, подросток позвонил ей накануне в 23:00 по московскому времени и пожелал доброй ночи. Она призналась, что сначала не знала об ударе по Старобельскому педагогическому колледжу и нашла сына только утром в госпитале.

У студента сильно ободрана спина, раны на ногах, руках и голове. Медики оценивают состояние пострадавшего как нормальное.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по профессиональному колледжу 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях находились 86 подростков.