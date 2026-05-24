В МЧС Киргизии допустили возможность эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

МЧС Киргизии: Эвакуация тела Наговицыной с пика Победы признана крайне опасной

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы признана крайне опасной, заявили в МЧС Киргизии, пишет РИА Новости.

Представитель ведомства указал, что проведение спасательных и эвакуационных работ на высотах свыше 7000 метров зависит от погодных условий. Спасатели также ориентируются на лавинную опасность, состояние маршрутов и подготовку альпинистской команды.

«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира», — подчеркнул он.

В министерстве добавили, что готовы рассмотреть возможность участия в операции по эвакуации тела, если будет принято решение о ее проведении.

Ранее альпинисты допустили, что эвакуация российской альпинистки с пика Победы в Киргизии будет возможна только летом 2026 года.