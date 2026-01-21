Раскрыты сроки эвакуации альпинистки Наговициной с пика Победы

Эвакуация Натальи Наговициной с пика Победы будет возможна только летом

Эвакуация российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии будет возможна только летом 2026 года. Такие сроки раскрыл в разговоре с RT спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Специалист объяснил, что до июня в районе, где застряла россиянка, суровые погодные условия. Уже в мае можно будет запустить дроны для разведки ситуации, однако оптимальное время отправки спасательной группы за телом Наговициной — июль-август.

«То есть в июне мы можем узнать, есть ли там тело или его уже нет в том месте. Мы пока не можем в этом быть уверены, пока не пришел человек и не увидел тело на том месте. Но, скорее всего, она находится там, где погибла», — добавил Киселев.

Он также заметил, что обычно друзья или близкие активно участвуют в эвакуации тел альпинистов, однако даже в таком случае операция не будет бесплатной — необходимы средства как минимум на снаряжение и билеты. Как правило, траты покрывают родственники.

«Но надо понимать, что те, кто идут спасать, — они идут не за деньги. Потому что это высокие риски и очень тяжелая работа, которая может быть связана с потерей здоровья и жизни. Это больше про отношение людей», — заключил эксперт.

Ранее друг Наговициной Руслан Колунин заявил, что она могла оставить записку. Возможно, через год, когда кто-то доберется до палатки, удастся узнать ее содержимое, предположил он.

Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа 2025 года и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей.

