Федерация альпинизма России отказалась подтверждать смерть Наговициной на пике Победы

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Федерация альпинизма России (ФАР) отказалась подтверждать смерть застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной. Об этом вице-президент ФАР Александр Пятницин сообщил РИА Новости.

Пятницин заявил, что не разделяет мнение телеведущей Виктории Бони о кончине Натальи Наговициной, так как запущенный ею дрон, который облетел палатку альпинистки, не показал ее тело. «Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации», — подчеркнул мастер спорта по альпинизму, отметив, что нужно опираться на факты.

Ранее в сети появились кадры с дрона, который зафиксировал убежище застрявшей на семитысячнике россиянки. 47-летняя Наговицина сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.

    Все новости