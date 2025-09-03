Федерация альпинизма России отказалась подтверждать смерть Наговициной на пике Победы

Федерации альпинизма России не подтвердила смерть альпинистки Наговициной

Федерация альпинизма России (ФАР) отказалась подтверждать смерть застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной. Об этом вице-президент ФАР Александр Пятницин сообщил РИА Новости.

Пятницин заявил, что не разделяет мнение телеведущей Виктории Бони о кончине Натальи Наговициной, так как запущенный ею дрон, который облетел палатку альпинистки, не показал ее тело. «Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации», — подчеркнул мастер спорта по альпинизму, отметив, что нужно опираться на факты.

Ранее в сети появились кадры с дрона, который зафиксировал убежище застрявшей на семитысячнике россиянки. 47-летняя Наговицина сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.

