Друг погибшей на Пике Победы россиянки заявил о возможной предсмертной записке альпинистки

Альпинистка Наговицина могла оставить предсмертную записку или снять видео

Российская альпинистка Наталья Наговицина, погибшая на Пике Победы в Киргизии, могла оставить предсмертную записку или снять прощальное видео. Об этом заявил альпинист и друг россиянки Руслан Колунин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Когда она оказалась в этой ситуации, наверняка она понимала. Я бы на ее месте написал как минимум предсмертную записку, потому что было время или записал видео, хотя с видео вряд ли, так как телефон, наверное, сел, возможно через год, когда кто-то доберется до палатки, мы об этом узнаем», — сказал Колунин.

Ранее Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.