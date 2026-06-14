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16:32, 14 июня 2026Россия

В российском регионе прошел «нефтяной дождь» после атаки беспилотников

Жители Ярославской области сообщили о «нефтяном дожде» после атаки беспилотников
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Yaroslavl Art

Жители Ярославской области, атакованной беспилотниками ранним утром, сообщили о прошедшем позднее «нефтяном дожде». Видео опубликованы в Telegram-канале Yaroslavl Art.

Местные жители показали лужи черного цвета и черный налет на поверхностях после дождя. Кроме того, утверждается, что в деревне Волково в 20 километрах от Рыбинска река Волготня покрылась мазутной пленкой.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в результате атаки украинских дронов пострадали промышленные объекты по хранению топлива, начался пожар. Он заверил, что пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

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