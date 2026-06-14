Россиянам назвали способы защитить аккаунт в мессенджере от угона

МВД: Для защиты аккаунта от угона следует включить двухэтапную аутентификацию

Для защиты аккаунта от угона следует включить двухэтапную аутентификацию. Этим и другими советами поделился Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Большинство угонов аккаунтов сегодня происходят через социальную инженерию, компрометацию устройства или перехват кода авторизации. Для защиты необходим набор мер безопасности, которые перечислили в МВД.

Следует включить двухэтапную аутентификацию: если мошенник получит СМС-код или код авторизации из другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля. Также нельзя сообщать код авторизации: ни сотрудники мессенджеров, ни банки, ни государственные органы не запрашивают такие коды в переписке или по телефону.

Россиянам рекомендовали прямо сейчас проверить активные сессии. Для этого следует зайти в настройки мессенджера и проверить список подключенных устройств, дату последней активности и географию входов. Любая неизвестная сессия должна быть немедленно завершена.

Также советуют запретить незнакомцам добавлять аккаунт в группы и каналы, отключить автоматическую загрузку файлов, а также проверять дату регистрации и страну аккаунта: если он создан недавно либо зарегистрирован в неожиданной стране — это серьезный повод усомниться в его подлинности.

Следует осторожно взаимодействовать с ботами и сторонними сервисами, а также защитить сам смартфон: использовать блокировку экрана, регулярно устанавливать обновления операционной системы и не загружать приложения из непроверенных источников.

Ранее стало известно, что во время экзаменов мошенники активно распространяют предложения о продаже якобы готовых ответов, для чего они нередко просят школьников подтвердить операцию через СМС. Это может привести к потере денег или доступа к личным данным.