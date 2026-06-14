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16:35, 14 июня 2026Ценности

Девушка показала действия мужа с щеткой для бровей и смутила зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gem_battye / Tiktok

Пользовательница Джемма (фамилия неизвестна) с никнеймом @gem_battye из Австралии показала действия мужа с щеткой для бровей и смутила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела супруга в ванной в футболке и шортах. Он нагнулся и водил указанным инструментом по ноге. «Только что узнала, что муж использует мою щетку для бровей, чтобы распутывать волосы на ногах», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров. «Почему он это делает?», «Никогда нельзя быть уверенным, что происходит в чьем-то доме», «Это крайне неуважительно», «А я-то думала, что то, что мой жених расчесывает бороду моей щеткой из кабаньей щетины, это плохо», «Еще одна причина, почему я рада быть одна», — заявили юзеры.

Ранее в июне наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены и разозлил пользователей сети.

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