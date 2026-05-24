На Украине показали кадры предполагаемого прилета «Орешника» под Киевом

На Украине показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом, об этом сообщает «Страна.ua».

«В сети публикуют видео, как утверждается, прилета «Орешника» в Белой Церкви. Официально удар «Орешником» пока не подтверждали», — говорится в публикации.

На кадрах, которые распространяются в местных пабликах как свидетельство попадания «Орешника», видна разделяющаяся на последнем этапе боеголовка.

Ранее Воздушные силы предупредили о возможном запуске ракеты «Орешник». «Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)», — говорилось в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара в том числе по Киеву. Глава государства не исключил применения «Орешника». Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».