Производству сахара в России предсказали снижение

Минсельхоз США дал прогноз о снижении производства сахара в России на 10,7 %

В следующем сельскохозяйственном году, который продолжается с 1 августа 2026 года по 31 июля 2027-го, производство сахара в России упадет на 10,7 процента, до 6,25 миллиона тонн. Такой прогноз дала аналитическая служба Минсельхоза США (USDA), традиционно остающаяся одним из главных ориентиров для мирового рынка, пишет «Коммерсантъ».

В текущем сезоне, по оценкам экспертов, выпуск вырастет на 3,7 процента, но далее из-за падения спроса внутри страны динамика изменится.

В рамках предварительной оценки Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает в следующем сезоне снижения производства на 1,6 процента, до 6,3 миллиона тонн. Ведущий эксперт института Евгений Иванов объяснил, что коррекция выпуска может начаться после снижения посевных площадей под сахарную свеклу.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина не исключила, что на общий результат повлияет и плохая погода, то есть снижение урожайности. Она напомнила, что рентабельность выращивания сахарной свеклы в первом квартале текущего года упала до восьми процентов, что на 6,9 процентных пункта меньше, чем двумя годами ранее. Такая ситуация стимулирует аграриев переключаться на другие, более прибыльные культуры.

Аналитики USDA ожидают, что в следующем сельскохозяйственном году на внутреннем рынке России потребление сахара составит 5,75 миллиона тонн, что на 11,5 процента меньше, чем в текущем. В ИКАР говорят о 5,6 миллиона тонн и падении на 0,9 процента.

По словам Корягиной, производители продуктов питания все активнее заменяют сахар более дешевыми подсластителями, чтобы сдержать цены и сохранить доступность продукции для потребителей. Вместе с тем на потребление сахара влияет и акциз на сахаросодержащие напитки, из-за которого их доля за три года сократилась с 75 процентов до 30 процентов. Эту тенденцию поддерживает и запрос потребителей на снижение калорийности продукции.

Ранее аналитическая компания NTech подсчитала, что в 2025 году продажи сахара в России выросли на восемь процентов в натуральном выражении и на четыре процента в денежном, а сахарной пудры — на 22 и 20 процентов соответственно.