Продажи сахара в России резко выросли

РИА Новости: Продажи сахара в России в 2025 году выросли в килограммах на 8 %

По итогам 2025 года продажи сахара в России выросли на восемь процентов в натуральном выражении и на четыре процента в денежном, а сахарной пудры — на 22 и 20 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании NTech сообщает РИА Новости.

Продажи соли снизились на 1 процент в килограммах, но выросли на 11 процентов в деньгах. Также на 21 процент рухнули продажи в натуральном выражении перца в виде специй и пряностей, но в деньгах они прибавили 20 процентов.

Ранее доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский указал на неоднозначность оценки статистики снижения потребления алкоголя в России в последние годы. Дело в том, что речь идет только о легальных продажах, в то время как из-за роста цен потребители все чаще выбирают нелегальную продукцию, в том числе самогон.

По его словам, на руках у россиян имеется 2,5 миллиона легальных самогонных аппаратов. Эксперты предполагают, что в год с их помощью производится до 200 миллионов литров спиртного, причем часть — в нарушение законодательства идет на продажу, а спрос на продукцию только увеличивается из-за роста цен в магазинах.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев также считает, что данные о потреблении алкоголя перестают быть информативными из-за роста самогоноварения.