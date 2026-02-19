Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 19 февраля 2026Экономика

Продажи сахара в России резко выросли

РИА Новости: Продажи сахара в России в 2025 году выросли в килограммах на 8 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2025 года продажи сахара в России выросли на восемь процентов в натуральном выражении и на четыре процента в денежном, а сахарной пудры — на 22 и 20 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании NTech сообщает РИА Новости.

Продажи соли снизились на 1 процент в килограммах, но выросли на 11 процентов в деньгах. Также на 21 процент рухнули продажи в натуральном выражении перца в виде специй и пряностей, но в деньгах они прибавили 20 процентов.

Ранее доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский указал на неоднозначность оценки статистики снижения потребления алкоголя в России в последние годы. Дело в том, что речь идет только о легальных продажах, в то время как из-за роста цен потребители все чаще выбирают нелегальную продукцию, в том числе самогон.

По его словам, на руках у россиян имеется 2,5 миллиона легальных самогонных аппаратов. Эксперты предполагают, что в год с их помощью производится до 200 миллионов литров спиртного, причем часть — в нарушение законодательства идет на продажу, а спрос на продукцию только увеличивается из-за роста цен в магазинах.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев также считает, что данные о потреблении алкоголя перестают быть информативными из-за роста самогоноварения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Договоренности Зеленского и Тихановской раскрыли

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Устроившему мятеж экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    Россиянка с раком не смогла получить через суд жизненно важный препарат

    Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

    Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

    Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

    Продажи сахара в России резко выросли

    Владельцы самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok