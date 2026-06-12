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05:18, 12 июня 2026Из жизни

Умерла старшая дочь короля Таиланда

Умерла старшая дочь короля Таиланда Баджракитиябха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Умерла старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха. Об этом сообщило бюро королевского двора, передает газета Nation.

В 2022 году принцесса Баджракитиябха Нарендирадебьявати Кром Луанг Раджасаринисирибаджра Махаваджрараджадхита потеряла сознание во время прогулки с собаками, с того момента она находилась в коме, ее жизнь поддерживалась аппаратами искусственного дыхания и поддержки почек. В мае 2026 года ее состояние ухудшилось из-за воспаления кишечника. «11 июня в 19.48 ее Королевское Высочество мирно скончалась», — сообщили в королевском дворце.

Баджракитиябха считалась потенциальной преемницей престола, что сделало бы ее первой женщиной-монархом в истории Таиланда. Выпускница юридического факультета Корнеллского университета, она работала дипломатом в Австрии, занимала должности в структурах ООН и имела звание генерала в королевской службе безопасности.

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