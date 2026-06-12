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05:12, 12 июня 2026Мир

В Финляндии с восторгом встретили новость о возможном отстранении Каллас

Малинен назвал сообщения о планах лишить Каллас полномочий лучшей новостью за долгое время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал возможное лишение полномочий верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас лучшей новостью из ЕС. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

«Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!» — написал он.

Малинен прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства рассматривают возможность лишения Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Каллас не может выполнять свои ключевые должностные обязанности. Она подчеркнула, что подход Каллас ведет к обесцениванию нейтралитета, который считался главным активом дипломатии.

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