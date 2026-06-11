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18:28, 11 июня 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского обрушилась с критикой на Каллас

Мендель заявила, что Каллас не может выполнять свои должностные обязанности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может выполнять свои ключевые должностные обязанности. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

«Кая Каллас продолжает запугивать страны Европы, постоянно предупреждая о надвигающейся войне. Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения», — написала она.

Мендель подчеркнула, что подход Каллас ведет к обесцениванию нейтралитета, который считался главным активом дипломатии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения европейских лидеров по Украине направлены на срыв создания условий для переговоров о долгосрочном мире. Она отметила, что лидеры Европы не скрывают свою позицию в конфликте между Киевом и Москвой.

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