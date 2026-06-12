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06:01, 12 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

Врач Бурнацкая: От перегрева лучше держать закрытыми окна на солнечной стороне квартиры
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Жаркое лето увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушает сон и повышает риск обезвоживания, заявила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. В интервью «Ленте.ру» она отметила, что даже без кондиционера можно значительно облегчить состояние, если правильно организовать режим дня и питьевой режим.

«Главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева должна начинаться заранее», — пояснила врач.

По ее словам, в течение дня важно максимально ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера. Плотные шторы, жалюзи или светоотражающие экраны значительно уменьшают нагрев комнаты. Проветривать помещение следует рано утром и поздно вечером, когда температура на улице снижается, уточнила врач.

Особое внимание, указала специалист, нужно уделять питьевому режиму. Организм теряет много жидкости через потоотделение, и обезвоживание может развиваться незаметно. Ориентироваться только на чувство жажды, предупредила она, не стоит — пить воду лучше небольшими порциями в течение всего дня. Предпочтение следует отдавать обычной воде комнатной температуры. Слишком холодные напитки могут вызвать спазм сосудов, а крепкий кофе, сладкая газировка и алкоголь усиливают потерю жидкости, обратила внимание Бурнацкая.

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В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял. Поскольку теплый воздух поднимается, спать ближе к полу может быть комфортнее. Хороший эффект дают прохладные компрессы на шею, запястья или ступни, посоветовала врач.

Людям старшего возраста и пациентам с гипертонией специалист рекомендовала соблюдать особую осторожность. С возрастом механизмы терморегуляции становятся менее эффективными, а чувство жажды притупляется. В жару сосуды расширяются, давление может колебаться, а потеря жидкости приводит к сгущению крови и повышает риск тромбозов. При этом самостоятельно отменять или изменять дозировку назначенных препаратов нельзя, уточнила врач.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.

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